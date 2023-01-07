نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “المياه الوطنية” توضح خطوات القفل المؤقت لعداد الاستهلاك
07/01/2023   6:41 ص

“المياه الوطنية” توضح خطوات القفل المؤقت لعداد الاستهلاك

+ = -
1223

حددت شركة المياه الوطنية، آلية وخطوات تقديم طلب من قِبل مالك العقار بقفل عداد الاستهلاك بشكل مؤقت.

وبيّنت الشركة في ردها على استفسار عبر حسابها بـ”تويتر”، أن خطوات طلب قفل العداد بشكل مؤقت تتضمن تسجيل الدخول في الفرع الإلكتروني، والضغط على أيقونة “الخدمات”، ثم الضغط على أيقونة “قفل العداد مؤقت”.

وأشارت إلى أنه يمكن رفع شكوى انقطاع المياه من خلال التطبيق عبر الدخول إلى الصفحة الرئيسية ثم اختيار أيقونة “الشكاوى”، وبعدها يتم اختيار “شكوى جديدة”، مبيناً أن الخطوات تشمل الدخول لخيار “إمداد المياه” وبعدها “انقطاع المياه” ثم وصف الشكوى وإرسال الطلب. وفق “أخبار 24”.

“المياه الوطنية” توضح خطوات القفل المؤقت لعداد الاستهلاك

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885244690.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.