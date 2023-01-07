طقس اليوم.. أمطار على عدة مناطق بينها الرياض وتكون الصقيع بالشمال

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.
ونوه المركز، إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على الأجزاء الجنوبية منها.
ولفت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الرؤية الأفقية تتأثر بالضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم، ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.