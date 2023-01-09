“تقويم التعليم” تحدد 14 يناير لإعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب يوم السبت 14 يناير المقبل موعدا لإعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية العام للمعلمين.
وأوضحت أنها سترسل نتائج اختبار الرخصة عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في الملف، ومن ثم تتاح على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية يوم 15 يناير.
وأشارت إلى أن الرخصة تصدر عند طلبها عن طريق النظام الإلكتروني، مع إمكانية التقدم بطلب إصدارها وفق ما ورد في المادة السادسة من ضوابط الرخص المهنية مع استيفاء الشروط الواردة في المادة الرابعة من ضوابط الرخص المهنية.
وأضافت أن نتائج الاختبارات الرقمية تعلن خلال ٣ إلى ٥ أيام عمل بعد تأدية الاختبار، ثم تُعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار، مشددة على أنه لن يتم استرجاع المقابل المالي إلى الحساب البنكي، مع إمكانية الاستفادة منه في اختبارات أخرى أو تحويله إلى ملف مستفيد آخر. وفق “أخبار 24”.
وبينت الهيئة أن تحديد الأثر على العلاوة السنوية أو الرتبة الوظيفية ليس من اختصاصها.
وكان عدد كبير من المعلمين عبروا عن استيائهم من أسئلة اختبار الرخصة المهنية ووصفوه بالتعجيزي.