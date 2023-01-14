الاتحاد يقترب من تجديد عقد المغربي “عبدالرزاق حمدالله”

كشفت مصادر صحفية، عن أن لاعب الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، يقترب من تجديد عقده مع ناديه لمدة عامين.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ” الرياضية”، أن حمدالله يأمل في توقيع عقد لمدة 3 أعوام، مع زيادة في المبلغ عن عقده السابق.
وأشارت إلى أن المفاوضات بين الجانبين تمر ببعض الاختلافات البسيطة التي يمكن تجاوزها بين الطرفين، ورفض مناقشة عقده قبل الالتحاق بمنتخب بلاده في المونديال الماضي، حيث طلب تأجيل المفاوضات لحين الانتهاء من المشاركة مع أسود الأطلس.
وكان الاتحاد قد تعاقد مع حمدالله في صفقة انتقال حر في يناير 2022، ونال لقب هداف الدوري السعودي مرتين إضافة إلى ألقاب الدوري والسوبر بقميص النصر.