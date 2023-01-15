محمد أبو جبل بعد إصابة أوسبينا: “أعوذ بالله أن أكون من الشامتين.. تمنياتي بالشفاء”

علق الحارس المصري محمد أبو جبل على إصابة أوسبينا حارس النصر أمس خلال مواجهة فريقه أمام الشباب في دوري روشن.
تعرض حارس النصر دافيد أوسبينا، للإصابة خلال مشاركته في مواجهة الشباب، مساء أمس السبت، بالجولة الـ 13 بدوري روشن.
وفي الدقائق الأخيرة للمباراة سقط الحارس داخل منطقة الجزاء، متأثرًا بإصابته عقب تدخل لاعب الشباب ضده بطريقة قوية.
وقال أبوجبل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أعوذ بالله أن أكون من الشامتين.. تمنياتي بالشفاء العاجل لحارس نادي النصر ديفيد أوسبينا”. وفق “أخبار 24”.
وكان أبو جبل قد وقع على عقود انتقاله لنادي النصر ولكن إدارة النادي تراجعت عن ضمه بحجة إخلاله ببنود التعاقد وتعاقدت مع الكولومبي دافيد أوسبينا.
اعوذ ب الله ان اكون من الشامتين
تمنياتي ب الشفاء العاجل ل حارس نادي النصر ديفيد اوسبينا
— Mohamed Abo Gabal (@mohmedabogabal) January 14, 2023