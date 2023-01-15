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جديد المحليات > “المالية” تُتيح نطاق نافذة نقل المعرفة بمرحلتها الثانية للعموم
15/01/2023   11:09 م

“المالية” تُتيح نطاق نافذة نقل المعرفة بمرحلتها الثانية للعموم

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أعلنت وزارة المالية، اليوم (الأحد)، فتح نطاق نافذة نقل المعرفة بمرحلتها الثانية للمهتمين من العموم.

وتتضمن النافذة أدلة إجراءات الوزارة، وتُتيح لزائريها إمكانية تحميل النماذج المتوفرة فيها، كما تحتوي النافذة على عدد من قوالب ونماذج إدارة مشاريع الوزارة، ومحتويات رقمية معززة، وأرشيف متكامل، ما يجعلها بمثابة دليل استرشادي يضم أدوات وتفاصيل فنية ومعايير وأطرا تدعم تنفيذ إستراتيجية الجهات ومشاريعها.

وكانت وزارة المالية خصصت النافذة في مرحلتها الأولى للجهات الحكومية داخل النطاقات gov.sa وedu.sa، ثم أتاحتها في مرحلتها الثانية للعموم، استجابة لطلبات العديد من الجهات والأفراد.  وفق “أخبار 24”.

“المالية” تُتيح نطاق نافذة نقل المعرفة بمرحلتها الثانية للعموم

جديد المحليات
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