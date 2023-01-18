أمير عسير يزور “مسنة الأمواه” ويوجه بتوفير منزل وسيارة وسائق لها

وجه أمير عسير الأمير تركي بن طلال، بتوفير حياة كريمة للمواطنة شرعاء القحطاني، الملقبة بـ”مسنة الأمواه”.
كما وجه أمير عسير، خلال زيارته للمسنة، بإيجاد أرض سكنية، وإتمام إجراءات تملّكها عبر منصة إحكام، وبناء وتأثيث المنزل بالتنسيق مع جمعية البر الخيرية بالأمواه، وجمعية الإسكان التنموي بالمنطقة، بمشاركة عدد من رجال الأعمال، وأفراد المجتمع المحلي بالمحافظة، إلى جانب توفير سيارة وسائق دعماً لتنقلاتها، والتنسيق مع شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي، إضافة إلى التوجيه بمتابعة حالتها من قبل المحافظة. وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة رصد ومعالجة جميع الحالات الإنسانية لسد حاجتهم، والحفاظ على كرامتهم.
بتوجيه القيادة “أيدها الله”:
الأمير #تركي_بن_طلال يزور “مسنة الأمواه”، ويوجّه كافة المحافظين ورؤساء المراكز والجهات ذات العلاقة بالسهر على رصد ومعالجة جميع الحالات الإنسانية لسد حاجتهم والحفاظ على كرامتهم، كما نص عليه نظام الحكم. pic.twitter.com/LMw6EOHLiH
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) January 18, 2023