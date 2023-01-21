بالفيديو.. معلم متقاعد يقدم دروسًا خصوصية في الرياضيات افتراضياً بالمجان

قال معلم الرياضيات المتقاعد أحمد اللبدي إنه يشعر بالسعادة والراحة في ممارسة العمل التطوعي في عمله كمعلم وتزيد سعادته مع تفاعل الطلاب وشكر أولياء الأمور بعد تحسن مستوى أبنائهم.
وأوضح اللبدي لـ”أخبار 24″، أنه يقدم دروساً خصوصية في مادة الرياضيات للطلاب عبر فصول افتراضية بالمجان، وأنه خصص رقماً لاستقبال المسائل الرياضية من الطلاب لشرحها وحلها لهم دون مقابل.
وأضاف اللبدي أنه يُدَرّس الرياضيات منذ 28 عامًا، وبعد تقاعده فتح فصلاً صغيراً لشرح المادة وشغل وقت فراغه وتفاجأ بعدد غير متوقع من الطلاب، ما دعاه لفتح فصول افتراضية أخرى عبر الاتصال المرئي للتواصل مع الطلاب ممن يقطنون بعيداً عن مدينة جدة التي يسكنها.
وبين أنه في البداية حدد مقابلا ماليا قدره 400 ريال للفصل الدراسي الواحد، لكنه تراجع بعد مطالبات أولياء الأمور بتخفيضها وجعلها مجانياً، وأرسل الرقم السري والرابط ليكون متاحاً للجميع.
وأشار اللبدي إلى أنه إضافة إلى ذلك خصص رقما للواتساب لاستقبال مسائل الرياضيات من الطلاب حيث يقوم بشرح طريقة حلها، ثم يقدم الناتج للطالب ليتمكن من الإجابة على المسائل المماثلة.
معلم متقاعد يقدم دروسًا خصوصية في الرياضيات افتراضياً بالمجانhttps://t.co/HKBk9FL6zv pic.twitter.com/rYWoC2mLzz
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 21, 2023