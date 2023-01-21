محافظ الأحساء يزور معرض نادي الطيران السعودي

زار محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، معرض نادي الطيران السعودي الذي ينظمه النادي بالتعاون مع شركة مطارات الدمام بمطار الأحساء الدولي.
وكان في استقبال سموّه ممثل شركة مطارات الدمام وليد آل هزاع نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل التجاري المكلف والأستاذ عايد القاسمي عضو مجلس إدارة نادي الطيران السعودي والأستاذ محمد العنزي مدير مطار الأحساء .
وقد اطلع خلال لقائه مع مجموعة من أعضاء نادي الطيران السعودي وملاك الطائرات الخفيفة والرياضية على أنشطة الطيران الخاص التي ينظمها النادي وعلى فعالية رحلات Fly-in التي تجمع الأعضاء ضمن رحلات جوية جماعية والتي تهدف إلى تشجيع السياحة والتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية لمحافظة الأحساء. وفق “أخبار 24”.
كما قام بعد ذلك بجولة في ساحة طيران المطار يرافقه معالي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تفقد خلالها طائرات المشاركين البالغ عددهم (١٨) مشاركًا من السعودية وعدد من دول الخليج وبحضور جماهيري تجاوز أكثر من ٥٠٠٠زائر من المختصين والعوائل والأطفال.
وأشاد بجهود القائمين على المعرض من مختلف الجهات بالمحافظة، مثمناً مبادرة نادي الطيران السعودي والتسهيلات التي تم تسخيرها من قِبل شركة مطارات الدمام لتنظيم المعرض الذي نال استحسان الجميع.
📹 فيديو
تغطية فعالية (fly_in) 🛩️🚁✈️
في #مطار_الاحساء_الدولي الذي نظمه نادي الطيران السعودي بالتعاون مع شركة #مطارات_الدمام
بحضور جماهيري تجاوز أكثر من ٥٠٠٠زائر من المختصين والعوائل والأطفال. pic.twitter.com/c2g3bpaf8i
— شركة مطارات الدمام (@DACOKSA) January 21, 2023