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جديد المحليات > وزير التعليم يوجه بضرورة التقيد بالسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص
24/01/2023   8:56 م

وزير التعليم يوجه بضرورة التقيد بالسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص

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وجه وزير التعليم، يوسف البنيان، بضرورة التقيد بالسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة والمهنة في المملكة.

‏وتضمن التوجيه إلزام جميع الجامعات والمعاهد وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بالمملكة، بضرورة الاطلاع على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بصيغته المرفقة للتعميم.

‏وكان مجلس الوزراء قد وافق في منتصف شهر جمادى الآخرة الماضي على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة العربية السعودية. وفق “أخبار 24”.

وتهدف السياسة لتأسيس ممارسات عدم التمييز في الاستخدام والمهنة بعملية ديناميكية طويلة المدى يسهم فيها جميع أطراف سوق العمل لتحقيق أهداف سامية.

وزير التعليم يوجه بضرورة التقيد بالسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص

جديد المحليات
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