نجاح تثبيت جبين مراهق تعرض لحادث قبل سنوات ولم يتم إصلاح الكسور

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة الأحد الماضي في إصلاح تشوهات وكسر في عظمة الجبين لمريض تعرَّض لحادث سير قديم، في عملية استغرقت 3 ساعات باستخدام تقنية التخطيط الجراحي ثلاثي الأبعاد.
وكان الشاب (في العِقْدِ الثاني من العمر) قد تعرَّض لحادث سير قبل 7 سنوات، أدى لكسر مُضاعَف في عظمة الجبين وأعلى محجر العين اليمنى، لم يتم تثبيته في حينها نظرًا لصعوبة الحالة؛ مما استدعى إخضاعه لعملية ترميم استُخدِمَت فيها تركيبة مطبوعة بدقة عالية.
وتتلخص فكرة التقنية الجديدة في أخذ صور الأشعة المقطعية، وتحويلها إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد، ومن ثم طباعتها وتركيبها في المنطقة المصابة ليتسنى إجراء العملية على المجسم المطبوع قبل إجرائها على المريض.
وقد تم نقل المريض بعد العملية إلى قسم التنويم لإكمال مراحل النقاهة مع الفِرَق التمريضية وهو في حالة صحية جيدة.
وفق “أخبار 24”.