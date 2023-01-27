صحيفة بريطانية: الاتحاد “يُغضب” رونالدو ويحرمه من اللقب السعودي الأول

أبرزت صحيفة “ميرور” البريطانية الفوز الكبير الذي حققه الاتحاد على نظيره النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وذكرت الصحيفة أن النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” ظهرت عليه علامات الغضب خلال المباراة بعد تأخر فريقه بهدفين في الشوط الأول.
وأضافت الصحيفة أن الخسارة حرمت رونالدو من التتويج بأول لقب له مع النصر والذي كان قد انتقل إليه نهاية الشهر الماضي، فيما خاض رسميًا مشواره مع الفريق يوم الأحد الماضي.
وأشادت “ميرور” بالمستوى الذي قدمه لاعبو الاتحاد تحت قيادة البرتغالي “نونو سانتو” المدير الفني السابق لفريقي وولفرهامبتون وتوتنهام، حيث ذكرت أن لاعبي الاتحاد كانوا رائعين في كل شيء خاصة في الهجمات المرتدة.
وأضافت أن اعتماد الاتحاد على الهجمات المرتدة منح الفريق هدفين في الشوط الأول أصابا رونالدو ولاعبي النصر بـ “صدمة” قبل الاستراحة.
وتابعت: “على الرغم من أن أندرسون تاليسكا قلص الفارق للنصر في منتصف الشوط الثاني، إلا أن الاتحاد وقف بثبات واكتسح الضغط قبل أن يسجل آخر في الشوط الثاني. وسجل مهند الشنقيطي في الدقيقة 93 ليحسم وصولهم إلى النهائي يوم الأحد.”
وحقق فريق الاتحاد فوزاً ثميناً على نظيره النصر، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وبهذه النتيجة، تأهل فريق الاتحاد لنهائي كأس السوبر السعودي لمواجهة الفيحاء، الذي نجح في تخطي عقبة الهلال.
وفق “أخبار 24”.