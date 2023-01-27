الرديني يدعم صفوف النصر الكويتي

وقع لاعب المنتخب السعودي ونادي مصدة لكرة قدم الصالات فهد الرديني عقد احترافي يمثل بموجبه فريق النصر الكويتي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي.
من جانبه عبر الرديني عن سعادته بالانضمام لنادي النصر الكويتي الذي يعتبر من اقوى الفرق الخليجية والآسيوية في كرة قدم الصالات، متمنيًا ان يكون عند حسن ظن المسئولين في النادي الكويتي وان يساهم في إسعاد جماهيره الكبيرة بتحقيق الانجازات والبطولات المحلية والخارجية.
يذكر بأن الرديني يعد من ابرز اللاعبين السعوديين في كرة قدم الصالات، حيث بدأ مشواره عبر نادي الرياض ثم الانتقال لنادي مصدة، كما إنه مثل المنتخب الوطني في العديد من المشاركات وكانت له مساهمات في تأهل المنتخب إلى كأس آسيا وتحقيق المركز الثاني لبطولة غرب آسيا والبطولة الخليجية وكذلك حصوله على جائزة افضل لاعب في بطولة غرب آسيا.وفق “أخبار 24”.