خلال 37 عاماً مضت.. الدمام الأشد حراً في مارس ونجران الأكثر هطولاً للأمطار

أبرز المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل مناخ المملكة في شهر مارس للفترة من 1985- 2022 وتوقعات شهر مارس الجاري، مشيراً إلى أن الدمام احتفظت بأعلى درجة حرارة خلال هذه الفترة، كما احتفظت نجران بأعلى فترة هطول أمطار.
وأوضح المركز أن البيانات المناخية لهذه الفترة تشير إلى أن المنطقتين الجنوبية والجنوبية الغربية وخاصةً المرتفعات كانت الأكثر هطولاً للأمطار خلال شهر مارس، بينما تأثرت الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية بأكبر عدد تكرار للعواصف الترابية.
ولفت إلى أن الدمام سجلت في 18 مارس 2021 أعلى درجة حرارة عند 42.8 درجة مئوية، بينما سجّلت القريات في 4 مارس عام 1985 أقل درجة حرارة عند 3.4 درجة مئوية تحت الصفر.
وأضاف أن نجران سجلت أعلى كمية أمطار خلال يوم واحد بواقع 157 ملم في 26 مارس 1996، كما سجلت أبها أعلى مجموع كمية هطول خلال مارس 1997 بواقع 415 ملم.
وتابع أن الطائف وحائل والجوف سجلت أقصى سرعة للرياح بمعدل 111 كيلومتراً في الساعة، فيما كان أعلى تكرار للعواصف الترابية في مارس خلال الـ 37 عاماً الأخيرة من نصيب الأحساء بواقع 141 مرة.
وأشار إلى أن توقعات مارس الجاري تشمل ارتفاعاً في درجة الحرارة عن المعدل الطبيعي، حيث تصل إلى درجة ونصف على المناطق الشمالية (تبوك والجوف وحائل) وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة والحدود الشمالية.
وتوقّع بأن تكون درجة الحرارة أعلى من المعدل بدرجة واحدة على باقي مناطق المملكة، مع ارتفاع طفيف على مناطق (عسير والباحة وجازان)، وهطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي على معظم المناطق وتزيد الاحتمالية على مناطق (الرياض ومكة المكرمة وحائل والجوف والباحة وعسير وجازان).
في 37 عاماً الماضية .. #الدمام تحتفظ بأعلى درجة حرارة خلال #مارس و #نجران بأعلى فترة هطول للأمطار.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/8iqExwDK1v
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 28, 2023
وفق “أخبار 24”.