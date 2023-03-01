طقس اليوم.. أمطار وسيول مع زخات برد بعدة مناطق بينها الرياض ومكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض.
وأضاف أن الفرصة ستتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (34 درجة بمكة المكرمة، و30 بالمدينة المنورة، و25 درجة بالرياض، و28 درجة بالدمام، و32 درجة بجدة، و22 درجة في أبها).