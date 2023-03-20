بـ 1600 كادر.. الهلال الأحمر يطلق خطة شهر رمضان بالمدينة اعتبارًا من الغد

أوضحت الهيئة العامة للهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة أنها استعدت لتنفيذ الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك، اعتبارًا من يوم غد (الثلاثاء) بمشاركة 1600 كادر يعملون في 39 مركزاً إسعافياً تتوزّع في أرجاء المنطقة.
وأبان مدير عام الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد الزهراني، أن الخطة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لزائري المسجد النبوي الشريف، وعبر الطرق المؤدية للمدينة المنورة، وتستمر حتى الخامس من شهر شوال المقبل.
وأفاد الزهراني بأن الخطة تشمل تشغيل أربع عنايات طبية متقدمة في ساحات المسجد النبوي خلال أوقات الذروة، وتغطية المنطقة المركزية بالمدينة المنورة والطرق المؤدية لها باقي أوقات اليوم، عبر 39 مركزاً إسعافياً، يتبع لها أكثر من 62 فرقة إسعافية مدعّمة بأحدث التجهيزات الآلية، منها 8 فرق للعنايات الطبية خلال النوبة الواحدة، إضافة إلى تقديم خدمة الإسعاف الجوي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الخطة يقوم على تنفيذها 600 كادر رسمي إلى جانب 1000 متطوّع ومتطوعة سيشاركون في تنفيذ أعمال خطة الهيئة خلال الشهر الفضيل عن طريق التواجد في المسجد النبوي، والتغطية الإسعافية في جميع أقسامه وساحاته على مدار الساعة، بعد استكمال برنامج تدريبهم وتأهيلهم قبل بدء موسم العمرة.