نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أول وزارة بالمملكة تنالها.. “السياحة” تحصل على شهادة الأيزو بالأمن السيبراني
03/04/2023   9:20 م

أول وزارة بالمملكة تنالها.. “السياحة” تحصل على شهادة الأيزو بالأمن السيبراني

+ = -
586

حصلت وزارة السياحة على شهادة الأيزو لنظام أمن المعلومات، لتطبيقها متطلبات النظم والمعايير الدولية، وفقًا للمواصفات المستهدفة في إدارة الأمن السيبراني.

وأكدت أنها أول وزارة على مستوى المملكة تحصل على شهادة تصديق ISO/IEC27023 في مجال الأمن السيبراني من الجهة المانحة لشهادات الأيزو MSECB.

وأشارت الوزارة إلى جهودها في أمن المعلومات، والتي تشمل تطوير برامج وأنظمة الأمن السيبراني باستمرار، بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة ورؤية 2030، وتفعيل نظام شامل لإدارة تحديد المخاطر وتهديدات الأمن السيبراني المحتملة وتداعياتها، فضلًا عن تنظيم أطر تشغيل الأعمال وتيسيرها في ظل المخاطر والتعامل معها باحترافية.

أول وزارة بالمملكة تنالها.. "السياحة" تحصل على شهادة الأيزو بالأمن السيبراني

وفق “أخبار 24”.

أول وزارة بالمملكة تنالها.. “السياحة” تحصل على شهادة الأيزو بالأمن السيبراني

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885257059.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.