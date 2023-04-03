أول وزارة بالمملكة تنالها.. “السياحة” تحصل على شهادة الأيزو بالأمن السيبراني

حصلت وزارة السياحة على شهادة الأيزو لنظام أمن المعلومات، لتطبيقها متطلبات النظم والمعايير الدولية، وفقًا للمواصفات المستهدفة في إدارة الأمن السيبراني.
وأكدت أنها أول وزارة على مستوى المملكة تحصل على شهادة تصديق ISO/IEC27023 في مجال الأمن السيبراني من الجهة المانحة لشهادات الأيزو MSECB.
وأشارت الوزارة إلى جهودها في أمن المعلومات، والتي تشمل تطوير برامج وأنظمة الأمن السيبراني باستمرار، بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة ورؤية 2030، وتفعيل نظام شامل لإدارة تحديد المخاطر وتهديدات الأمن السيبراني المحتملة وتداعياتها، فضلًا عن تنظيم أطر تشغيل الأعمال وتيسيرها في ظل المخاطر والتعامل معها باحترافية.
وفق “أخبار 24”.