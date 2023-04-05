طقس اليوم.. ارتفاع للحرارة ببعض المناطق وأمطار مع برد بمكة والأجزاء الجنوبية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضاف أنه يتوقع كذلك أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل ونجران والجوف والحدود الشمالية.
ونوه إلى أنه سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية ( طريف) والجوف ( القريات). وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (35 درجة بمكة المكرمة، و34 درجة بالمدينة المنورة، و31 درجة بالرياض، و32 درجة بالدمام، و33 درجة بجدة، و22 درجة في أبها).