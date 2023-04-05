“العدل” تستعرض أبرز تحسينات تطبيق “ناجز” الإلكتروني

استعرضت وزارة العدل، أبرز التحسينات التي طرأت على تطبيق ناجز الإلكتروني (Najiz App)، وذلك في نسخ التطبيق على متاجر جوجل بلاي لأجهزة أندرويد وآب ستور للأيفون وآب جاليري لأجهزة هواوي.
وأوضحت الوزارة أن تحسينات التطبيق شملت تحسين واجهة الاستخدام، وإتاحة الدخول السريع بالسمات الحيوية، مع إضافةً 40 خدمة جديدة.
وبيّنت أن من أبرز الخدمات الجديدة التي يضمها التطبيق في ثوبه الجديد، خدمة الاطلاع على تفاصيل القضايا، واستعراض جميع الوكالات، وإظهار تفاصيل العقارات، والتحقق من التراخيص العدلية.
وفق “أخبار 24”.