أمير القصيم يسلم 200 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة

سلم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، اليوم (الأربعاء)، 200 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي، بالتزامن مع انطلاق حملة اكتتاب “جود الإسكان” الخيري مطلع شهر رمضان المبارك.
وجرى تسليم الوحدات في مجلس الاستقبال الرئيسي بديوان إمارة القصيم، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير.
ونوّه أمير القصيم بالدعم السخي الذي تقدمه قيادة المملكة ببرامج الإسكان، وتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال تلك المبادرات التي تجد كل الرعاية والاهتمام من لدن قيادتنا.
وأشار إلى أن أحدث تلك المبادرات هي حملة “اكتتاب جود” للإسكان الخيري، التي انطلقت بداية هذا الشهر الفضيل، كأول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم؛ بهدف حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود أفراداً ومؤسسات، لدعم الأسر الأشد احتياجاً للمساكن.
وفق “أخبار 24”.