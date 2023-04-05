رسمياً.. تحديد موعد وملاعب بطولة كأس آسيا 2023

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 في قطر، موعد إقامة البطولة خلال الفترة من 12 يناير، حتى 10 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخباً وطنياً تتنافس من أجل الفوز باللقب الأغلى في كرة القدم الآسيوية.
وأعلن الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، أن المباراة الافتتاحية في النسخة رقم 18 من البطولة سوف تقام يوم الجمعة، في حين تقام المباراة النهائية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتقام البطولة في 8 ملاعب، من ضمنها ستة ملاعب شاركت في استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وهي: استاد الجنوب، استاد البيت، استاد أحمد بن علي، استاد الثمامة، استاد المدينة التعليمية، استاد خليفة الدولي، وينضم إليها استاد جاسم بن حمد، واستاد عبدالله بن خليفة.
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: “نحن واثقون أن اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد القطري لكرة القدم سوف يقومان بتنظيم مهرجان حقيقي لم يسبق له نظير في تاريخ كرة القدم الآسيوية”.
وأضاف: “نحن بالفعل تابعنا نجاح الاتحاد القطري لكرة القدم والسلطات القطرية في تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم، ونحن نؤمن تماماً بأنهم سيؤكدون من جديد قدراتهم التنظيمية، عبر البنية التحتية الرائعة، وروح الضيافة المميزة، عند استضافة فرقنا ولاعبينا وجماهيرنا”.
وأوضح: “نحن نشيد بهم على التزامهم وتفانيهم، ونحن سعداء لتأكيد مواعيد البطولة والملاعب، وهي خطوة تعتبر إنجازاً مهماً ضمن طموحاتنا لتقديم أفضل منصة لفرقنا ولاعبينا من أجل التألق”.
وفق “أخبار 24”.