“الوطني للتخصيص” ينشر 200 مشروع للمستثمرين المحليين والدوليين

أعلن المركز الوطني للتخصيص، اليوم (الأربعاء)، بدء نشر 200 مشروع معتمد في عدد من القطاعات المستهدفة بالتخصيص، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للتعرف على تلك المشاريع وطبيعتها قبل فترة كافية من طرحها رسمياً للسوق.
وأوضح المركز أن تلك الخطوة تعزز من قدرات المستثمرين في الاستعداد المسبق والتحضير الجيد، ويضمن كفاءة الطرح للمشاريع ومخرجاتها.
من جهته، قال وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز، محمد الجدعان، إن نشر هذه المشاريع يتيح فرصاً واعدةً للمستثمرين المحليين والدوليين ضمن رؤية المملكة 2030، التي تُعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.
وأضاف أن الاستمرار في نشر المشاريع يعزز من قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في جذب استثمارات دولية جديدة، داعياً في الوقت نفسه القطاع الخاص المحلي للاستفادة من الفرص المُعلنة.
بدوره، أبان الرئيس التنفيذي للمركز مهند باسودان، أن تفاصيل سلسلة مشاريع التخصيص لكل قطاع ستكون متاحة أمام المستثمرين والمهتمين بشكل تسلسلي ومستمر عبر الموقع الإلكتروني للمركز والقطاع المعني ووزارة الاستثمار، حيث تقوم وزارة الاستثمار بدور الشريك والممكن في عملية تسويق وجذب المستثمرين للفرص المطروحة.
وأوضح أنه تم في هذه المرحلة نشر معلومات ما يقارب 140 مشروعاً وسيتم نشر تفاصيل بقية المشاريع خلال الفترة القادمة، مبيّناً أن سلسلة المشاريع الحالية تأتي كثمرة جهود منظمة ومتراكمة قامت بها منظومة التخصيص مع القطاعات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وفق “أخبار 24”.
ومن المشروعات المطروحة للتخصيص: 6 كليات في مناطق مختلفة، ومشروع للإشراف على مدارس القيادة وإجراء اختبار السائقين في مختلف المناطق، ومشروع لتشغيل وصيانة وتقديم خدمات طبية وغير طبية لمركز رعاية في حي الملك عبدالله بالرياض.
كما تضمنت المشروعات المرحلتين الأولى والثانية لمشروع بحث الحالات الاجتماعية بالرياض وحائل، إلى جانب عدد من المطارات، والطرق، والمستشفيات والمراكز المتخصصة، ومحطات لتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، وخطوط لنقل المياه.