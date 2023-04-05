رسمياً.. استئناف الرحلات المباشرة بين جدة وأربيل العراقية

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم (الأربعاء)، أولى الرحلات الجوية المباشرة المجدولة المنتظمة بين المملكة وأربيل العراقية، حيث وصلت رحلة تابعة لشركة طيران ناس وعلى متنها 174 مسافرًا.
وسترتبط الرحلات الجوية بشكل مباشر ومنتظم بين جدة وأربيل العراقية برحلات من طيران ناس، بمعدل رحلتين أسبوعياً، خلال يومي الأربعاء والأحد، وستتبعها في بداية مايو القادم رحلات لناقلات أخرى كطيران أديل والخطوط السعودية.
وكانت قد وصلت صباح اليوم إلى مطار أربيل، طائرة سعودية انطلقت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إيذانًا باستئناف الرحلات المباشرة بين جدة وعاصمة إقليم كردستان العراق.
وأظهرت لقطات بثتها قناة “الإخبارية” وصول طائرة “طيران ناس” إلى أربيل عند قرابة الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم.
وكان طيران ناس قد أعلن الأسبوع الماضي استئناف الرحلات المباشرة بين جدة وأربيل اعتباراً من الخامس من أبريل عبر رحلتين أسبوعيًا.
فيديو | وصول طائرة الناقل السعودي إلى مطار أربيل قادمة من جدة #الإخبارية pic.twitter.com/1EH7kJkhyq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 5, 2023
وفق “أخبار 24”.