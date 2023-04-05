لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية.. رفع تصنيف المملكة الائتماني إلى +A

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم (الأربعاء)، رفع تصنيف المملكة إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأبانت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة جاء انعكاساً لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية المنعكس في إجمالي احتياطاتها الأجنبية المقارنة بمتوسط ‘AA، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط ‘A’.
وافترضت وكالة فيتش استمرار المملكة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، مشيرة إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للمملكة حيث تتمتع بأحد أعلى نسب تغطية الاحتياطات بين الجهات السيادية المصنفة من الوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أن القرارات الاستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع الرؤية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية، متوقعة أن يحقق القطاع الخاص غير النفطي نمواً بمعدل يصل إلى 5% في عام 2023م، واستمرار نموه بمعدل 4%. خلال الفترة من 2024م إلى 2025م.
وكانت الوكالة ذاتها قد أعلنت في مارس الماضيرفع توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة خلال عامي 2023 و 2024، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بالزيادة، مشيرة إلى أن هذه التوقعات تعكس أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قوياً. وفق “أخبار 24”.
من جهتها، قالت وزارة المالية، إن تصنيف المملكة الائتماني عند A+ ؛ يأتي انعكاساً لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية، وتأكيداً لقدرة اقتصادها على التكيّف مع التحوّلات العالمية.