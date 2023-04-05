نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > تطور جديد في مفاوضات الهلال مع ميسي
05/04/2023   4:31 م

تطور جديد في مفاوضات الهلال مع ميسي

+ = -
768

كشفت مصادر عن تطور جديد في مفاوضات نادي الهلال مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لضمه بداية من الموسم المقبل.

وقالت المصادر إن نادي الهلال قدم عرضًا رسميًا خلال الساعات الماضية للاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.

وأوضحت المصادر أن عرض الهلال تضمن كافة المزايا المقررة للاعب ويلبي مطالب النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022.

وأشارت المصادر، إلى أن الهلال قدم عرضًا لبطل كأس العالم ليونيل ميسي، براتب يزيد عن 400 مليون يورو في العام. وفق “أخبار 24”.

وينتظر الهلال رد ميسي خاصة أن النجم الأرجنتيني ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

تطور جديد في مفاوضات الهلال مع ميسي

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885257320.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.