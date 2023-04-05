تطور جديد في مفاوضات الهلال مع ميسي

كشفت مصادر عن تطور جديد في مفاوضات نادي الهلال مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لضمه بداية من الموسم المقبل.
وقالت المصادر إن نادي الهلال قدم عرضًا رسميًا خلال الساعات الماضية للاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.
وأوضحت المصادر أن عرض الهلال تضمن كافة المزايا المقررة للاعب ويلبي مطالب النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022.
وأشارت المصادر، إلى أن الهلال قدم عرضًا لبطل كأس العالم ليونيل ميسي، براتب يزيد عن 400 مليون يورو في العام. وفق “أخبار 24”.
وينتظر الهلال رد ميسي خاصة أن النجم الأرجنتيني ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.