رونالدو يعلق على خماسية النصر في شباك العدالة

أعرب لاعب النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز على نظيره العدالة مساء الثلاثاء في إطار منافسات دوري روشن.
وواصل فريق النصر ملاحقة نادي الاتحاد على صدارة النسخة الجارية من دوري روشن بالفوز بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء الثلاثاء بنظيره العدالة.
وقال رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أداء عظيم.. ونتطلع للمضي قدمًا”.
Great team performance – we keep pushing forward 💪🏽 pic.twitter.com/kF1hZHL7XY
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 4, 2023
وفق “أخبار 24”.