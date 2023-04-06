“الموارد” تعلن نتائج المرحلتين الأولى والثانية من برنامج “نطاقات المطور”

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الخميس)، أن المرحلتين الأولى والثانية من برنامج “نطاقات المطور”، ساهمتا في وصول عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 2.23 مليون.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج الذي يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف واستمرارية عمل المواطنين في سوق العمل، حقق خلال السنة الأولى من إطلاقه نتائج إيجابية، بوصول عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى ما يفوق 2.1 مليون بنهاية عام 2022, ليصبح عدد السعوديين الملتحقين بسوق العمل في ذلك العام يفوق الـ 277 ألفاً وهو ما يعادل 80% من مستهدفات البرنامج.
وأضافت أن البرنامج استهدف بعد إطلاق مرحلته الثانية في يناير الماضي، تحقيق مستهدفات الوزارة الاستراتيجية ليلتحق بسوق العمل خلال الربع الأول من العام الحالي ما يقارب الـ 35 ألف سعودي، ليصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 2.23 مليون مواطن، حيث أسهم البرنامج مع باقي برامج ومبادرات الوزارة في خفض نسبة البطالة إلى مستويات تاريخية لتصل إلى 8%.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت في منتصف عام 2021 عن إطلاق برنامج نطاقات المطور، وأعطت جميع منشآت القطاع الخاص مهلة كافية للتجاوب مع المتغيرات وتحسين خطط الموارد البشرية لديها لتتواءم مع متطلبات البرنامج حتى دخوله حيز التنفيذ. وفق “أخبار 24”.
كما قامت الوزارة بدعم منشآت القطاع الخاص بالتزامن مع إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج بمجموعة من الحوافز والتسهيلات لتوظيف السعوديين، كان من أبرزها دعم الأجور بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وتفعيل الاحتساب الفوري لتوظيف السعوديين لدى جميع المنشآت.