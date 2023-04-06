انضمام مشروع “وَن ويب” و”نيوم” المشترك كمراقب بمنظمة التعاون الرقمي

أعلنت شركة الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض”وَن ويب”، اليوم (الخميس)، قبول المشروع المشترك القائم في المملكة بينها وبين “نيوم” كعضو مراقب في منظمة التعاون الرقمي.
وتهدف هذه المنظمة التي تمّ تأسيسها في نوفمبر 2020 إلى تحقيق النمو الرقمي عبر تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي بشكل شامل، علماً أنّها تضمّ اليوم 13 دولة من الدول الأعضاء التي تمثّل أكثر من 600 مليون نسمة.
وقالت إن العضوية في منظمة التعاون الرقمي ستسهم في تمكينها من الإسهام بشكل فاعل في تنفيذ مبادرات المنظمة على مستوى الدول الأعضاء، بما في ذلك المملكة والبحرين والأردن والمغرب وباكستان، والعالم الرقمي بشكل عام، لتسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي ضمن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي.
وأضافت أن هذا الإنجاز الذي حقّقته مؤخراً شركة “وَن ويب” على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعكس الطلب المتزايد على خدمات الاتصال، فضلاً عن رؤية الشركة وما تتمتّع به من قدرات لدعم التحوّل الرقمي عبر التعاون الوثيق والمثمر مع الشركات المحلية المزوّدة للخدمات والبنى التحتية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمشروع المشترك بين “وَن ويب” و”نيوم”، ليث الحمد، إن “وَن ويب” تمتلك رؤية مشتركة مع منظمة التعاون الرقمي لتوفير خدمات الاتصال المستدامة والشاملة للجهات التي يصعب عليها الحصول على مثل هذه الخدمات.
وأبان أن “وَن ويب” ستتعاون من خلال عضويتها في منظمة التعاون الرقمي، مع الدول الأعضاء والشركاء للاستفادة من مجموعة الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض بما يسهم في سدّ الفجوة الرقمية القائمة بين مختلف الدول. وفق “أخبار 24”.
بدورها، رحبت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، بانضمام شركة “وَن ويب” في المنظمة.
وتسهم مجموعة الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض في توفير خدمات اتصال عالية الأداء عبر الأقمار الصناعية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علماً أنّه سيكون لها دور بارز في سدّ الفجوة القائمة في شبكة الاتصالات.