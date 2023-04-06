أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الخميس) بدء سريان المرحلة الأولى من توطين قطاع ومهن الاستشارات في جميع مناطق المملكة.
وأبانت أن هذا القرار يسري على جميع المنشآت المصنفة تحت نشاط الخدمات الاستشارية، لافتة إلى أن أبرز المهن المشمولة بالقرار هي: أخصائي استشارات مالية، وأخصائي استشارات أعمال، وأخصائي استشارات أمن سيبراني، بالإضافة إلى مدير إدارة مشاريع، ومهندس إدارة مشاريع، وأخصائي إدارة مشاريع.
وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي استمراراً لجهودها الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
وأوضحت أن توطين قطاع ومهن الاستشارات في مرحلته الأولى يضمن توطين مهن الاستشاريين والأخصائيين الذين يمارسون أعمال الاستشارات في القطاع بنسبة 35%، حيث من المتوقع أن توفر لهم فرصاً وظيفية للمواطنين والمواطنات. وفق “أخبار 24”.
وأضافت الوزارة أن توطين هذا القطاع يأتي في إطار تعاونها مع الجهات الإشرافية، ممثلة في وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف.
ولفتت إلى أن الخطوة تهدف لتعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال بما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي وتنظيم سوق العمل.