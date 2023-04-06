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جديد المحليات > اجتماع طارئ لـ”التعاون الإسلامي” السبت بشأن الاعتداءات على “الأقصى”
06/04/2023   4:07 م

اجتماع طارئ لـ”التعاون الإسلامي” السبت بشأن الاعتداءات على “الأقصى”

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أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم (الخميس)، أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين، صباح بعد غد (السبت) في مقر الأمانة العامة بجدة؛ لبحث الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وأوضحت أنه الاجتماع الطارئ دعت له دولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومن المقرر أن يبحث الاقتحامات والاعتداءات التي تقدم عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه.

وذكرت أن الأمين العام للمنظمة، حسين طه، سيخاطب الاجتماع ليسلط الضوء من خلال كلمته على التطورات الخطيرة التي يمر بها المسجد الأقصى المبارك والفلسطينيون بشكل عام؛ جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وفق “أخبار 24”.

اجتماع طارئ لـ”التعاون الإسلامي” السبت بشأن الاعتداءات على “الأقصى”

جديد المحليات
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