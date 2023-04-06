الأكبر تاريخياً.. “المنافسة” توافق على 56 طلب تركز اقتصادي خلال الربع الأول

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة 56 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويعد هذا الرقم أكبر عدد توافق عليه الهيئة خلال ربع واحد طوال تاريخها وبنسبة زيادة 14% عن الربع المماثل من عام 2022.
وأوضحت الهيئة أن طلبات الاستحواذ حصلت على الحصة الأكبر بمقدار 77% من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، بينما بلغت طلبات المشاريع المشتركة 20%، إضافة إلى طلبي اندماج بنسبة 3%.
أما قطاعياً، فتصدرت طلبات قطاع الصناعات التحويلية بـ23% من إجمالي الطلبات، يليها قطاع المعلومات والاتصالات بـ12%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بـ11%.وفق “أخبار 24”.
وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، أن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ 54% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الأول من عام 2023.