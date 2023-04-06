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جديد المحليات > “الزكاة والضريبة” تحث الأفراد على إخراج زكاتهم اختيارياً عبر “زكاتي”
06/04/2023   8:24 م

“الزكاة والضريبة” تحث الأفراد على إخراج زكاتهم اختيارياً عبر “زكاتي”

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حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأفراد على إخراج الزكاة “اختيارياً” عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة.

وبيّنت أن الخدمة توفر إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك: الأموال، الذهب والفضة، الأسهم، الصناديق الاستثمارية، العقارات، وغيرها، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة.

وأكدت أن مبالغ الزكاة الواردة تُسلم لمستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبينةً أنه يمكن للأفراد دفع زكاتهم من خلال طرق الدفع الإلكترونية الآمنة والموثوقة في المملكة، وذلك عبر خدمات: “مدى”، و”سداد”، و”Apple Pay”. وفق “أخبار 24”.

“الزكاة والضريبة” تحث الأفراد على إخراج زكاتهم اختيارياً عبر “زكاتي”

جديد المحليات
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