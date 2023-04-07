“الشؤون الاقتصادية والتنمية” يطلع على التقدم المحرز في المشاريع الكبرى

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مستوى التقدم المحرز في المشاريع الكبرى، (نيوم، مشروع البحر الأحمر، القدية، روشن، بوابة الدرعية).
واطلّع المجلس على عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض المُقدَّم من وزارة الصحة في شأن آخر المستجدات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.
كما استعرض خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، الذي تضمَّن أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وماشهده من نمو في عدد كبير من القطاعات والأنشطة خلال الفترة الماضية، كما تضمَّن العرض نظرة شاملة على أوضاع الاقتصاد العالمي وما شهدته من تطورات، وتحليلًا لأبرز المؤشرات. وفق “أخبار 24”.
كما اطلع المجلس على العرض المقدم من صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة حيال مستوى التقدم المحرز في المشاريع الكبرى.
وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة السياحة حول التحول في قطاع السياحة منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة؛ إذ تناول أبرز التحديثات والإنجازات على مستوى القطاع في المملكة، والتوجهات الإستراتيجية للقطاع، وأبرز الخطوات المستقبلية، كما تناول مؤشرات مساهمة القطاع في التنمية.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.