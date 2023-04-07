تاليسكا: التجديد لـ النصر أسهل قرار في حياتي

أعرب محترف نادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن سعادته البالغة عقب تجديد تعاقده مع النادي العاصمي.
وقال تاليسكا عبر حساب ناديه في “تويتر”: “لن أنسى تلك اللحظة، وكان التجديد القرار الأسهل في حياتي، وتلك اللحظة لم تكن انتقالا من فريق إلى آخر، بل كانت بداية مرحلة مهمة وجميلة في حياتي.. بداية قصة جميلة بين تاليسكا ونادي النصر وجماهيره”.
وواصل النجم البرازيلي: “بعد وصولي إلى هنا بدأت قصة حب جميلة لهذا البلد الجميل والشعب الرائع، ولهذه الأسباب اخترت القرار الأجمل والأسهل في حياتي.. الاستمرار هنا حتى 2026”.
وكشف النصر عبر حسابه على “تويتر” عن تجديد عقد تاليسكا حتى عام 2026 بعدما كان من المقرر نهايته في صيف 2024. وفق “أخبار 24”.
ويتصدر تاليسكا ترتيب هدافي دوري روشن في الموسم الحالي برصيد 16 هدفا، متساويًا مع مهاجم الهلال أوديون إيغالو.
من شرانا .. ما نخليـه! 💛 pic.twitter.com/xiV4JRULw4
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 6, 2023
بدعـم من الرمـز الداعـم الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز 💛
تاليسكا .. يجدد عقـده مع #العالمي 🤩 pic.twitter.com/CFJy6Tgpo5
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 6, 2023