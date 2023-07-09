نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الضامة وراء غياب “جحفلي” عن ودية لاندسكرون
09/07/2023   9:45 ص

الضامة وراء غياب “جحفلي” عن ودية لاندسكرون

+ = -
378

أرجع الهلال سبب غياب اللاعب محمد جحفلي عن مواجهة لاندسكرون النمساوي الودية إلى شعوره بآلام في العضلة الضامة.

وحقق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره لاندسكرون النمساوي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في أولى التجارب الودية للفريق خلال معسكره المقام حاليًا بالنمسا.

وسجل سداسية الهلال في ودية اليوم كل من: صالح الشهري، وعبدالله الحمدان “هدفين”، وسالم الدوسري، ومحمد القحطاني، وعبدالله رديف. وفق “سبورت 24”.

ومن المنتظر أن يستأنف الهلال تدريباته الاعتيادية، غدًا الأحد، وذلك في معسكره المقام حاليًا بالنمسا.

الضامة وراء غياب “جحفلي” عن ودية لاندسكرون

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885266530.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.