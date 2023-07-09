الضامة وراء غياب “جحفلي” عن ودية لاندسكرون

أرجع الهلال سبب غياب اللاعب محمد جحفلي عن مواجهة لاندسكرون النمساوي الودية إلى شعوره بآلام في العضلة الضامة.
وحقق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره لاندسكرون النمساوي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في أولى التجارب الودية للفريق خلال معسكره المقام حاليًا بالنمسا.
وسجل سداسية الهلال في ودية اليوم كل من: صالح الشهري، وعبدالله الحمدان “هدفين”، وسالم الدوسري، ومحمد القحطاني، وعبدالله رديف. وفق “سبورت 24”.
ومن المنتظر أن يستأنف الهلال تدريباته الاعتيادية، غدًا الأحد، وذلك في معسكره المقام حاليًا بالنمسا.