الجزائر أمام الأخضر في نصف نهائي الألعاب العربية

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات في مسابقة كرة القدم بالدورة العربية بالجزائر 2023، حيث فاز منتخب سوريا على منتخب موريتانيا بنتيجة 4-2، وفاز المنتخب السعودي على المنتخب الفلسطيني 2-1، ومنتخب الجزائر أمام لبنان بهدفين دون رد، والسودان أمام عمان بنفس النتيجة.
وفي المباراة الأولى، سجل أهداف منتخب سوريا كل من مارديك مارديكيان ومحمد ريحانية وهوزان عثمان (هدفين)، بينما جاءت ثنائية المنتخب الموريتاني من خلال أحمد الشيخ الولي وسيد أحمد كامارا.
وفي المباراة الثانية، سجل هدفي منتخب السعودية كل من فيصل عبدالواحد وعباس الحسن، بينما جاء هدف منتخب فلسطين عن طريق اللاعب أنس بني عودة. وفق “سبورت 24”.
وفي المباراة الثالثة، سجل هدفي المنتخب الجزائري أمام لبنان، اللاعبان عبدالصمد بو ناصر وعبدالغني سرير.
وفي المباراة الرابعة، سجل هدفي منتخب السودان أمام عمان كل من الجزولي نوح وميسرة سعد الله.
وبتلك النتائج، يتأهل منتخبا الجزائر والسودان من المجموعة الأولى، مع منتخبي سوريا والسعودية من المجموعة الثانية.
وفي الدور نصف النهائي يلتقي المنتخب السوري مع منتخب السودان، بينما يلعب منتخب الجزائر مع منتخب السعودية، مساء يوم الثلاثاء المقبل.