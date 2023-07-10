8 دول تجهز أندية روشن

تكثف أندية دوري روشن للمحترفين من استعداداتها قبل انطلاق الموسم التاريخي والنسخة الاستثنائية من الدوري السعودي، والذي يشهد لأول مرة مشاركة 18 فريقًا، بالإضافة إلى نخبة النجوم العالميين الذين تم التعاقد معهم هذا الصيف.
وحددت أغلب أندية الدوري وجهاتها لإقامة المعسكر الإعدادي قبل انطلاقة الموسم، حيث بدأ عدد من الأندية معسكره الخارجي من بينهم النصر، الهلال، الفتح، الاتفاق، الطائي، الرائد، أبها، التعاون، الفيحاء.
ولم يحدد الأهلي حتى الآن وجهة معسكره المقبل وذلك انتظارًا لملف المدير الفني الذي سيضع بدوره البرنامج الإعدادي للفريق.
وإجمالًا فإن 8 دول ستحتضن معسكرات 16 فريقًا بينما سيخوض الاتحاد معسكره في الطائف.
* النمسا
تحتضن النمسا معسكرات الهلال والشباب والفتح، حيث انطلق معسكر الهلال يوم 2 يوليو الجاري ويستمر حتى 20 من الشهر ذاته، بينما انطلق معسكر الشباب يوم 29 يونيو ويستمر حتى 20 يوليو المقبل، فيما انطلق اليوم 9 يوليو معسكر الفتح ويستمر حتى 29 من الشهر ذاته.
* تركيا
تحتضن تركيا معسكرات 3 أندية، حيث يقيم كل من أبها، الرائد والخليج معسكراتهم هنا.
وانطلق معسكر أبها يوم 2 يوليو وينتهي يوم 23 من الشهر ذاته، فيما انطلق معسكر الرائد يوم 6 يوليو ويستمر حتى 29 من الشهر ذاته، بينما ينطلق معسكر الخليج يوم 14 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس المقبل.
* البرتغال
تحتضن البرتغال معسكري النصر والحزم، حيث انطلق معسكر النصر يوم 3 يوليو الجاري ويستمر حتى 26 من الشهر ذاته قبل أن يقوم الفريق بجولة في اليابان يلتقي فيها مع باريس سان جيرمان وإنتر قبل العودة إلى المملكة لخوض منافسات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.
ويخوض الحزم معسكره في البرتغال، حيث ينطلق المعسكر يوم 15 يوليو ويستمر حتى 3 أغسطس المقبل.
* سلوفينيا
يخوض فريقا الفيحاء والطائي معسكريهما في سلوفينيا، حيث انطلق معسكري الفيحاء والطائي يوم 8 يوليو ويستمر معسكر الفيحاء حتى 26 من الشهر ذاته، فيما يستمر معسكر الطائي حتى 28 يوليو.
* إسبانيا
تحتضن إسبانيا معسكر ضمك الذي ينطلق يوم 13 يوليو ويستمر حتى 3 أغسطس المقبل.
* هولندا
يقيم التعاون معسكره في هولندا والذي انطلق يوم 6 يوليو ويستمر حتى 29 يوليو الجاري.
كما تحتضن هولندا معسكر الرياض والذي يستمر خلال الفترة من 11-21 يوليو الجاري.
* مصر
تحتضن جمهورية مصر العربية معسكر الأخدود والذي يقام خلال الفترة من 8-30 يوليو الجاري.
* صربيا
سيكون الوحدة آخر فريق يبدأ معسكره، حيث ينطلق في صربيا يوم 17 يوليو ويستمر حتى 2 أغسطس المقبل.
* الاتحاد يعسكر في الطائف
فضّل الاتحاد حامل اللقب خوض معسكره في الطائف استعدادًا لخوض منافسات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، حيث ينطلق المعسكر يوم الاثنين 11 يوليو ويستمر حتى 26 يوليو قبيل مباراته أمام الترجي التونسي المقررة يوم 27 من الشهر ذاته. وفق “سبورت 24”.