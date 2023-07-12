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رياضة > كاسترو لا يفضل تعاقد النصر مع زاها
12/07/2023   7:39 ص

كاسترو لا يفضل تعاقد النصر مع زاها

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علم مصادر صحفية خاصة أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البرتغالي لويس كاسترو، أخبر مسيري النادي بأنه لا يفضل التوقيع مع النجم الإيفواري بصفوف كريستال بالاس الإنجليزي، ويلفريد زاها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن كاسترو أوضح أن أسلوب لعب “زاها” لا يناسب التكتيك الفني الذي سينتهجه مع الفريق بمنافسات الموسم المقبل (2023-2024).

وأوضحت أن كاسترو أخبر مسيري النادي العاصمي بأن زاها لا يجيد الأدوار الدفاعية، وهذا لا يناسب تكتيكه الفني، وطلب منهم البحث عن خيار آخر للتوقيع معه، وفي حال عدم وجود بديل أفضل منه فلا يمانع من التوقيع مع زاها. وفق “سبورت 24”.

كاسترو لا يفضل تعاقد النصر مع زاها

رياضة
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