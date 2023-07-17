نيفيز: عائلتي ومشروع الهلال وراء انتقالي لـ”روشن”

قال لاعب الوسط بنادي الهلال، البرتغالي روبن نيفيز، إن المشروع الذي قدمه الهلال والدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “روشن” كان عاملًا مهمًا في انتقاله.
وانضم نيفيز إلى الهلال قادمًا من ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، كما تعاقد الهلال مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش من لاتسيو والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.
وأضاف اللاعب البالغ عمره 26 عامًا في مقابلة نشرها الهلال في حسابه بـ”تويتر”: “النادي ومسؤولو الدوري قدما مشروعًا جيدًا.. مدير أعمالي تحدث إلى العديد من الأشخاص المرتبطين بالبطولات الآسيوية وفي النهاية كان قرارًا سهلا”.
وتابع حديثه: “أنا على معرفة بالهلال بسبب عدد اللاعبين والمدربين البرتغاليين الذين سبق لهم الوجود في السعودية”. وفقاً لــ “سبورت 24”.
كما تابع: “تحدثت إلى عائلتي وكنا سعداء بالانتقال إلى السعودية وهو العامل الأهم في قراري لكن مشروع الهلال وكونه أكبر فريق في آسيا كان عاملًا مهمًا”.
وأشاد اللاعب البرتغالي بعمل مسؤولي الدوري السعودي من أجل تطوير البطولة، قائلاً: “الهدف الأساسي للدوري هو التطور.. المسؤولون يقومون بعمل جيد ونرى كل اللاعبين الجدد المنضمين إلى جميع فرق الدوري وليس الفرق الكبرى فقط”.
وأضاف: “هناك لاعبون برتغاليون هم أصدقائي ينضمون إلى الدوري وفي أول عام نرى عمل القائمين على الدوري”.
وتابع نيفيز: “الفريق يحاول التطور ليس فقط على مستوى اللاعبين، فجيسوس مدرب رائع وحقق إنجازات في كل مكان ذهب إليه وسبق له العمل هنا”.
وتحدث نيفيز عن فريقه السابق بورتو الذي يرتدي اللونين الأبيض والأزرق مثل الهلال، قائلاً “فريقي المفضل منذ الصغر هو بورتو ويرتدي الأزرق والأبيض مثل الهلال وهذا أمر جيد.. سنقاتل من أجل الفوز بكل بطولة فهدفنا الأساسي الفوز بالألقاب وإسعاد الجماهير”.
وأضاف: “وعدي الوحيد هو تقديم كل ما لدي لمحاولة مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه للفوز بأكبر عدد من البطولات”.