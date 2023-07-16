نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس مجلس ادارة جمعية بيتي للاسكان التنموي بمنطقة الرياض
16/07/2023   8:09 م

سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس مجلس ادارة جمعية بيتي للاسكان التنموي بمنطقة الرياض

+ = -
651

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ رئيس مجلس إدارة جمعية بيتي للإسكان التنموي بمنطقة الرياض، الدكتور حمد بن بكر العليان يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، الذين قدموا لسموه عرضاً عن أعمال ونشاطات الجمعية.
وأشاد سمو المحافظ بالجهود التي تقدمها الجمعية للمساهمة في دعم مشاريع الإسكان التنموي .

ومن أهمها مبادرة “ترميم منازل الأسر المحتاجة” في محافظات منطقة الرياض، والتي تعد ضمن مشاريع برنامج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، للإنماء الاجتماعي “إنماء وتمكين”، الذي يهدف إلى ابتكار مبادرات ومشاريع ذات مردود اجتماعي واقتصادي وأثر تنموي مستدام يتم تنفيذها بطريقة تكاملية متوازنة لدعم الأسر المستحقة بتحسين البيئة السكنية وترميم منازل الاسر لتكون اكثر ملائمة واستدامة وتحقيق النمو الاجتماعي في محافظات المنطقة.

سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس مجلس ادارة جمعية بيتي للاسكان التنموي بمنطقة الرياض

جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885267233.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.