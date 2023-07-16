سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس مجلس ادارة جمعية بيتي للاسكان التنموي بمنطقة الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ رئيس مجلس إدارة جمعية بيتي للإسكان التنموي بمنطقة الرياض، الدكتور حمد بن بكر العليان يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، الذين قدموا لسموه عرضاً عن أعمال ونشاطات الجمعية.
وأشاد سمو المحافظ بالجهود التي تقدمها الجمعية للمساهمة في دعم مشاريع الإسكان التنموي .
ومن أهمها مبادرة “ترميم منازل الأسر المحتاجة” في محافظات منطقة الرياض، والتي تعد ضمن مشاريع برنامج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، للإنماء الاجتماعي “إنماء وتمكين”، الذي يهدف إلى ابتكار مبادرات ومشاريع ذات مردود اجتماعي واقتصادي وأثر تنموي مستدام يتم تنفيذها بطريقة تكاملية متوازنة لدعم الأسر المستحقة بتحسين البيئة السكنية وترميم منازل الاسر لتكون اكثر ملائمة واستدامة وتحقيق النمو الاجتماعي في محافظات المنطقة.