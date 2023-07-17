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رياضة > النصر يصرف النظر عن لاعب مانشستر سيتي
17/07/2023   7:21 ص

النصر يصرف النظر عن لاعب مانشستر سيتي

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علمت مصادر صحفية أن إدارة نادي النصر، صرفت النظر عن التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي إيميرك لابورتي، وذلك بعد مبالغة النادي واللاعب في مطالبهم المالية التي يرى مسيرو النادي العاصمي أنه مبلغ كبير جداً بالنسبة للاعب مدافع.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المفاوض النصراوي اتجه لمفاوضة خيارات بديلة في خانة الدفاع بعد عدم تجديد عقد مدافع الفريق سابقاً ألفارو جونزاليس، خلال تواجده حالياً في أوروبا بالتشاور مع مدرب الفريق الكرواتي لويس كاسترو.

وأفادت المصادر ذاتها بأن إدارة نادي النصر رصدت المبالغ العالية لخانات الفريق الأمامية لحاجة الفريق الماسة للتعاقد مع لاعبين سوبر ستار بالأطراف والوسط. وفقاً لــ “سبورت 24”.

النصر يصرف النظر عن لاعب مانشستر سيتي

رياضة
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