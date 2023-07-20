نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > المملكة تستعرض صناعاتها الدفاعية بإسطنبول
20/07/2023   3:26 م

المملكة تستعرض صناعاتها الدفاعية بإسطنبول

+ = -
443

قالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إنها ستشارك في معرض الصناعات الدفاعية الدولي “آيدف 2023” المزمع إقامته خلال الفترة من 25 حتى 28 يوليو الجاري، بمركز توياب للمعارض والمؤتمرات الدولية بمدينة إسطنبول التركية.

وأوضحت أن المشاركة تأتي ضمن الجناح السعودي المشارك ضمن العديد من الجهات الحكومية، وكبرى المؤسسات والشركات الوطنية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية.

وأشارت إلى أن المشاركة تهدف إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الغنية بالفرص الواعدة والنوعية في القطاع، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشركات السعودية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية من إبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين المهتمين. وفق “أخبار 24”.

وأبانت الهيئة أن الخطوة تأتي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود، ورعاية خاصة من القيادة بهدف تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الحيوي بما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م، ليصبح القطاع رافداً مهماً لاقتصاد المملكة.

المملكة تستعرض صناعاتها الدفاعية بإسطنبول

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885267625.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.