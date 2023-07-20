المملكة تستعرض صناعاتها الدفاعية بإسطنبول

قالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إنها ستشارك في معرض الصناعات الدفاعية الدولي “آيدف 2023” المزمع إقامته خلال الفترة من 25 حتى 28 يوليو الجاري، بمركز توياب للمعارض والمؤتمرات الدولية بمدينة إسطنبول التركية.
وأوضحت أن المشاركة تأتي ضمن الجناح السعودي المشارك ضمن العديد من الجهات الحكومية، وكبرى المؤسسات والشركات الوطنية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية.
وأشارت إلى أن المشاركة تهدف إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الغنية بالفرص الواعدة والنوعية في القطاع، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشركات السعودية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية من إبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين المهتمين. وفق “أخبار 24”.
وأبانت الهيئة أن الخطوة تأتي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود، ورعاية خاصة من القيادة بهدف تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الحيوي بما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م، ليصبح القطاع رافداً مهماً لاقتصاد المملكة.