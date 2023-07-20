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جديد المحليات > توجه لإنشاء “محاكم استثمارية” متخصصة
20/07/2023   3:27 م

توجه لإنشاء “محاكم استثمارية” متخصصة

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كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الاستثمار بصدد إجراء دراسة تحليلية بشأن مبادرة إنشاء محاكم استثمارية متخصصة، لمعرفة جدوى إنشاء محاكم أو دوائر متخصصة في الفصل في المنازعات النوعية ذات الأهمية الاستثمارية.

ووفقا للمصادر، فتعتبر مبادرة “إنشاء محاكم استثمارية متخصصة” الركيزة الرابعة من “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار” والمتمثلة بـ”التنافسية وعوامل التمكين”، وتهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في المملكة.

ويرمي هذا التوجه للمساهمة بتسريع وتيرة فض النزاعات الاستثمارية والتجارية ذات الأثر الاستراتيجي، ورفع تصنيف المملكة وفقا لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية التابع للبنك الدولي والمؤشرات الدولية المرتبطة. وفق “أخبار 24”.

توجه لإنشاء “محاكم استثمارية” متخصصة

جديد المحليات
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