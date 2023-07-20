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جديد المحليات > وزارة التعليم تعلن 11551 وظيفة تعليمية للجنسين في مختلف مناطق المملكة
20/07/2023   9:33 م

وزارة التعليم تعلن 11551 وظيفة تعليمية للجنسين في مختلف مناطق المملكة

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تعلن ⁧‫#وزارة_التعليم‬⁩ عن (11551) وظيفة تعليمية (رجال / نساء) في جميع مناطق المملكة

‏🗓 يبدأ التقديم الثلاثاء ١٤٤٥/١/٧هـ.

وزارة التعليم تعلن 11551 وظيفة تعليمية للجنسين في مختلف مناطق المملكة

جديد المحليات
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