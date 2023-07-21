تسليم 17.7 ألف وحدة سكنية للمستفيدين

أعلنَت الشركة الوطنية للإسكان تسليمها أكثر من 17.7 ألف وحدة سكنية منذ بداية العام الجاري، وذلك في عدد من المشاريع التي تعمل على تطويرها بمختلف المناطق، من أجل تسريع وتيرة تسليم المساكن وتلبية الطلب المتزايد عليها بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة.
وأوضحت بأنها تستهدف تنفيذ أكثر من 153 ألف وحدة سكنية تمتد على مساحاتٍ تتخطى 105 ملايين متر مربع، عبر تطويرها 9 ضواحٍ و5 مجتمعات سكنية، لتوفّر بيئاتٍ سكنية بأسلوب حديث تتكامل فيها الخدمات والمرافق مع المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة، لتمنح سكانها تجربة عيش مثالية، وتحقق لهم أعلى معايير جودة الحياة.
وأشارت إلى مواصلتها تنفيذ خططها وإستراتيجيتها لتسريع وتيرة تسليم المساكن بعد تسليمها مؤخراً لأكثر من 25 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، والعمل على توفير خيارات سكنية عصرية عبر تقديم مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الشركة تحرص على تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين فور الانتهاء منها، والعمل على تسليم بقية الوحدات في أسرع وقت، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.