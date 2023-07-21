“الشؤون الاقتصادية” يثمن ارتفاع أداء الجهات لـ”98%”

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه (الجمعة)، عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وناقش الاجتماع العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس للربع الثاني من عام 2023، حيث يتابع المجلس مستوى إنجاز المهام والتكليفات المسندة للجهات المعنية، مثمناً ارتفاع نسبة إنجازها، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في عدد الجهات الحكومية التي حققت 98% في مؤشرات الأداء.
واطلع المجلس، على التقرير الربعي المقدم من مكتب اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي احتوى على تقييم شامل لأداء البرامج، وأبرز الإنجازات المحققة، إلى جانب التطلعات المستقبلية. وفق “أخبار 24”.
وفي نهاية الاجتماع، اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.