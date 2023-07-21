المقابل المالي لربط توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

حدد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، المقابل المالي للخدمات التي يقدمها مقدم خدمة النقل أو التوزيع لربط منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي بشبكته حسب قدرة المنظومة.
وسيكون دراسة طلب ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة من كيلو واط إلى 4 آلاف كيلو واط بقيمة 1.5 ألف ريال، بينما من 4.001 ألف إلى 30 ألفًا بقيمة 5 آلاف ريال، فيما حددت قيمة خدمة ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة بـ 15 ألف ريال من كيلو واط إلى 4 آلاف، و30 ألف ريال من 4.001 ألف واط إلى 30 ألف واط.
بينما خدمة إعادة الكشف لمنظومات توليد الطاقة المتجددة تفرض عليها رسوم بقيمة 20% من المقابل المالي لخدمة ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة عند إعادة الكشف لمنظومات توليد الطاقة المتجددة.
واشترط الإطار على أي مستهلك يرغب في تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة في منشأته لأغراض الاستهلاك الذاتي ألا تتجاوز القدرة المركبة في المنشأة الواحدة (30) ميجاواط، بينما المنشأة المرتبطة بالشبكة يجب ألا تتجاوز القدرة المرتبطة القصوى لمنظومة الطاقة المتجددة التي سيتم تركيبها الحمل التعاقدي لها.
ويهدف الإطار التنظيمي إلى تحديد المتطلبات التنظيمية الخاصة بمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي في المنشأة المرتبطة بالشبكة أو غير المرتبطة بالشبكة، وحماية وتوعية المستهلك فيما يتعلق بمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، إلى جانب وضع إطار تنظيمي لترتيبات الفوترة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي المرتبطة بالشبكة، وكذلك ضمان فعالية وأمان بناء وتركيب وصيانة وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.
ويُطبّق الإطار على المستهلك الذي يرغب بالحصول على الخدمة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة لغرض استهلاكها ذاتياً في منشأته، وكذلك على جميع تقنيات منظومات توليد الطاقة المتجددة لأي قدرة تتجاوز (1) كيلوواط وبحد أقصى 10 ميجاواط ويتم استخدامها لأغراض الاستهلاك الذاتي في المنشأة. وفق “أخبار 24”.
كما يشمل التطبيق مقدمي الخدمة، والمستهلكين المؤهلين، وأي كيان آخر ذي علاقة بإضافة منظومات توليد الطاقة المتجددة للمنشأة، وتطوير وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة، بينما لا يطبق الإطار على منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة التي لا تتجاوز قدرتها (2) ميجاواط، والتي ينطبق عليها الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.
ومنع الإطار التنظيمي الشروع في أي أعمال تحضيرية لغرض إنشاء منظومات الطاقة المتجددة قبل الحصول على تصريح الدراسة اللازم من هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وكذلك عدم البدء بالأعمال الإنشائية قبل الحصول على رخصة مزاولة النشاط، كما ألزم أي مستهلك يرغب في تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة في منشأته لأغراض الاستهلاك الذاتي في المنشأة نفسها استيفاء المتطلبات حتى يكون مستهلكاً مؤهلاً.
وتمثلت المتطلبات في أن يمتلك المستهلك المنشأة أو أن يكون لديه حق الانتفاع بالمنشأة التي سيتم تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة فيها، مع مراعاة أن يتضمن حق الانتفاع حين منحه بيان أحقية استخدام المنشأة لأغراض إنشاء وتركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة.
ووفق أحكام العدادات التي حددها الإطار التنظيمي، يجب على مقدم الخدمة تركيب عداد مستقل عند نقطة الالتقاء لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، ويكون مخصصاً لمراقبة وتسجيل الطاقة المنتجة من هذه المنظومات وفقاً لكود العدادات، كما يجب أن يتحمل المستهلك المؤهل تكاليف التركيب والتشغيل.