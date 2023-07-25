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جديد المحليات > بدء التقديم على “11.5 ألف” وظيفة تعليمية عبر “جدارات”
25/07/2023   12:00 م

بدء التقديم على “11.5 ألف” وظيفة تعليمية عبر “جدارات”

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بدأ صباح اليوم (الثلاثاء)، التقديم على 11.5 ألف وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.

وذكرت وزارة التعليم أن التقديم على الوظائف المعلنة ينتهي يوم الأحد 12/ 1 /1445هـ الموافق 30 يوليو 2023م الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف.

وأكدت أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية. وفق “أخبار 24”.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل والتخصصات المتاحة يمكنكم زيارة بوابة وزارة التعليم على الرابط الإلكتروني.

بدء التقديم على “11.5 ألف” وظيفة تعليمية عبر “جدارات”

جديد المحليات
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