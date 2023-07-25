انخفاض الصادرات 19% وارتفاع الواردات 20% في مايو

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء انخفاض الصادرات السلعية في شهر مايو الماضي بنسبة 32.1 % عن الشهر ذاته من العام الماضي، حيث انخفضت من 143 مليار ريال إلى 97.1 مليار ريال.
وأرجعت الهيئة سبب هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 43.5 مليار ريال، بنسبة 37.7 %، حيث بلغت قيمتها 72.0 مليار ريال مقابل 115.5 في مايو 2022، منوهة بانخفاض نسبة الصادرات البترولية عن نفس الفترة من مجموع الصادرات الكلي من 80.8 % إلى 74.1 % .
وسجلت الهيئة انخفاضا في قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي بمقدار 7.0 مليارات ريال وبنسبة 6.7 %، فيما سجلت الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير انخفاضا من 27.5 مليار ريال إلى 25.1 مليار ريال، وبنسبة 8.7 %، كما انخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 19.2%، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 50 % في نفس الفترة.
وأكدت الهيئة ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير بمقدار 4.9 مليار ريال، وبنسبة 23.9 % بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، فيما ارتفعت الواردات مقارنة بشهر مايو 2022 بنسبة 20.9 % بمقدار 11.7 مليار ريال؛ حيث ارتفعت من 56 مليار ريال إلى 67.7 مليار ريال، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي بمقدار 9.8 مليار ريال وبنسبة 16.9%. وفق “أخبار 24”.
ولفتت الهيئة إلى أن نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات انخفضت في مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي من 49.2 % إلى 37.2%، بسبب انخفاض في الصادرات غير البترولية بنسبة 8.7 %، وارتفاع الواردات بنسبة 20.9 % خلال هذه الفترة.
ونوهت الهيئة بأن حجم التجارة الخارجية للمملكة في مايو بلغ قرابة 165 مليار ريال، فيما بلغ قيمة الميزان التجاري 29.4 مليار ريال، في حين كانت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 28.6 % من إجمالي الصادرات غير البترولية.