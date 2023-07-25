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جديد المحليات > ماهر الزهراني متحدثًا رسميًّا لـ”شؤون الحرمين”
25/07/2023   11:59 ص

ماهر الزهراني متحدثًا رسميًّا لـ”شؤون الحرمين”

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أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قرارًا بتكليف وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية المهندس ماهر الزهراني، متحدثًا رسميًا بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين.

وقدّم الزهراني شكره لرئيس شؤون الحرمين، على دعمه المتواصل واهتمامه المستمر في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.

وفي سياق متصل، أطلق السديس، جائزة التميز والإبداع النسائية، والتي تهدف إلى التحفيز على تطوير التمكين النسائي الإبداعي. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن مثل هذه الجوائز تُعطي دافعاً لإيجاد روح التنافس، وتطوير قدرات الموظفين وتحفيزهم لبذل المزيد من العطاء لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق تطلعات القيادة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

ماهر الزهراني متحدثًا رسميًّا لـ”شؤون الحرمين”

جديد المحليات
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